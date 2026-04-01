С начала 2026 г. произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области, сообщает Politeka.

Изменения касаются централизованного водоснабжения и канализации в общинах региона.

Новая цена за кубометр воды составляет 38,87 грн, что на 7,2% выше предыдущей ставки. Стоимость отвода стоков выросла до 47,62 грн. за кубометр, превысив старый тариф на 17,4%.

В Водоканале отмечают, что предыдущие тарифы покрывали лишь около 91% фактических расходов. Дополнительные средства будут направлены на оплату труда персонала, энергоресурсы и социальные начисления. План в год включает в себя подачу более 478 тысяч кубометров воды и прием около 255 тысяч кубометров стоков.

Экономисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области отвечает реальным расходам предприятий и уровню инфляции. Жителям советуют регулярно передавать показатели счетчиков, контролировать расходы и планировать месячный бюджет.

Власти призывают внимательно следить за официальными сообщениями и своевременно оплачивать счета. Социально уязвимые группы получают льготы и государственную поддержку, которая частично компенсирует дополнительную финансовую нагрузку.

Специалисты также отмечают, что экономное использование воды помогает поддерживать стабильность сетей и снижает вероятность аварий. Последующие изменения стоимости услуг зависят от экономической ситуации и фактических показателей работы предприятий, поэтому контроль потребления остается важным для каждого домохозяйства.

Жителям советуют внимательно следить за изменениями и своевременно корректировать расходы во избежание непредвиденных счетов.

