Дефицит продуктов в Запорожье рассматривается как следствие более широких аграрных рисков.

Дефицит продуктов в Запорожье может усугубиться из-за прогнозируемого уменьшения урожаев косточковых культур в Украине, что способно повлиять на сезонное предложение фруктов в торговых сетях, сообщает Politeka.

Аналитики аграрного рынка сообщают о риске существенного сокращения сбора абрикосов в 2026 году - ориентировочно на 40-60%. Для персиков прогноз также отрицательный: ожидаемое падение может составить 30–50% по сравнению со средними показателями предыдущих сезонов.

Главным фактором называют нестабильную погоду во время цветения садов. Короткие похолодания и резкие температурные колебания в этот период способны существенно снизить количество завязей, что прямо влияет на будущий урожай.

Специалисты отмечают, что наибольшие риски затрагивают центральные и южные регионы. Именно там косточковые созревают раньше, а также сильнее реагируют на весенние погодные изменения.

При значительных потерях часть спроса планируют компенсировать за счет импортной продукции. Среди основных поставщиков называют Турцию, Грецию, Испанию и Молдову, однако даже эти поставки могут полностью не закрыть внутренние потребности.

Ожидается и заметное влияние на цены. По разным оценкам стоимость абрикосов и персиков способна вырасти на 20–80% в зависимости от объемов сбора и доступности импорта на рынке.

Эксперты дополнительно подчеркивают, что ранние сорта наиболее уязвимы к заморозкам. Даже непродолжительное понижение температуры во время цветения может привести к потере значительной части будущего урожая.

В этом контексте дефицит продуктов в Запорожье. рассматривается как следствие более широких аграрных рисков, связанных с погодными условиями, колебанием производства и ограниченным импортным балансом.

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