З початку 2026 року відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються централізованого водопостачання та каналізації у громадах регіону.

Нова ціна за кубометр води становить 38,87 грн, що на 7,2% вище за попередню ставку. Вартість відведення стоків зросла до 47,62 грн за кубометр, перевищивши старий тариф на 17,4%.

У «Водоканалі» зазначають, що попередні тарифи покривали лише близько 91% фактичних витрат. Додаткові кошти спрямують на оплату праці персоналу, енергоресурси та соціальні нарахування. План на рік включає подачу понад 478 тисяч кубометрів води та прийом близько 255 тисяч кубометрів стоків.

Економісти відзначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області відповідає реальним витратам підприємств та рівню інфляції. Мешканцям радять регулярно передавати показники лічильників, контролювати витрати та планувати місячний бюджет.

Влада закликає уважно стежити за офіційними повідомленнями та своєчасно оплачувати рахунки. Соціально вразливі групи отримують пільги та державну підтримку, яка частково компенсує додаткове фінансове навантаження.

Фахівці також наголошують, що економне використання води допомагає підтримувати стабільність мереж і знижує ймовірність аварій. Подальші зміни вартості послуг залежать від економічної ситуації та фактичних показників роботи підприємств, тому контроль споживання залишається важливим для кожного домогосподарства.

Мешканцям радять уважно слідкувати за змінами та своєчасно коригувати витрати, щоб уникнути непередбачених рахунків.

