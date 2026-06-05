Дефицит молочных продуктов в Кировоградской области прогнозируется на фоне общенационального уменьшения производства сырого молока и повышения себестоимости переработки, что влияет на продовольственный рынок, сообщает Politeka.

По данным отраслевых объединений, ключевым фактором изменений стало удорожание кормов для скота. Оно связано как с внутренними экономическими колебаниями, так и с ростом затрат на транспортировку. Дополнительную нагрузку создают энергоносители и топливо, непосредственно влияющие на работу фермерских хозяйств и перерабатывающих предприятий.

В результате производители фиксируют уменьшение надоев, что автоматически сокращает объем сырья для изготовления базовых молочных товаров. Это формирует риски для стабильности снабжения, особенно в периоды повышенного спроса.

В то же время эксперты отмечают, что речь не идет об исчезновении продукции с полок. Часть сырья обычно направляется на экспорт, поэтому при падении производства внутренний рынок может частично получить дополнительные объемы за счет сокращения внешних отгрузок.

Отдельно специалисты отмечают, что дефицит молочных продуктов в Кировоградской области может проявляться неравномерно в зависимости от логистических маршрутов, местных поставщиков и структуры торговых сетей.

Прогнозы по ценам остаются осторожными, однако аналитики допускают постепенное удорожание в течение ближайших месяцев. Наиболее ощутимым оно может быть для продукции со более сложным производственным циклом и более высокими затратами на переработку.

В результате отрасль молочного производства входит в фазу перестройки, где соотношение между выпуском, экспортом и внутренним потреблением будет определять доступность товаров для покупателей.

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