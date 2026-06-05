Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области было зафиксировано в Кривом Роге с 1 июня, когда часть платежек для населения была пересмотрена, передает Politeka.
В то же время не все составляющие жилищно-коммунального блока претерпели изменения. Стоимость электроснабжения для бытовых потребителей осталась на уровне 4,32 грн за киловатт-час. Правительство продлило действие действующего расчетного показателя по меньшей мере до 31 октября 2026 года.
Без корректировок остался и газ для клиентов «Нафтогаза». Для домохозяйств установлен фиксированный уровень 7,96 грн за кубометр с 30 апреля 2027 года.
Наибольшие изменения затронули водоснабжение и водоотвод. С начала июня стоимость одного кубометра выросла до 78,47 грн. Из этой суммы 45,66 грн. приходится на подачу воды, еще 32,81 грн. — на отвод стоков.
Ранее совокупный показатель составил 31,37 грн за кубометр, где частицы распределялись как 15,97 грн и 15,39 грн соответственно. Таким образом, итоговая нагрузка для потребителей увеличилась более чем в 2,5 раза.
Отдельно рассматривалась инициатива коммунального предприятия «Кривбассводоканал», предлагавшего еще более высокий уровень — 81,44 грн за кубометр с другой структурой расчета.
Решение сопровождалось общественной реакцией: жители подавали электронную петицию и выходили на акции протеста. Тем не менее, обновленные показатели были утверждены исполнительным комитетом еще до завершения общественного разбирательства.
В этом контексте повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области стало одним из наиболее обсуждаемых решений начала лета, особенно из-за резкого дисбаланса между водным и другими сервисами.
Последующая динамика платежей будет зависеть от экономических расчетов предприятий отрасли и решений местных органов власти.
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