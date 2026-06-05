Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области стала доступна благодаря масштабной программе «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV», сообщает Politeka.

Эту важную социальную инициативу внедряет благотворительная организация Каритас, помогающая жителям региона ликвидировать последствия боевых действий.

Как указано на официальном сайте организации, проект направлен на ликвидацию наиболее критичных повреждений в жилом секторе.

В список основных работ входит замена выбитых оконных рам, установка новых дверей, ремонт поврежденных крыш и восстановление держательных потолочных конструкций.

Кроме того, предусмотрен локальный ремонт поврежденных электрических сетей и систем водоснабжения, пострадавших при обстреле.

Отдельная важная задача гуманитарной помощи для пенсионеров в Запорожской области — улучшение условий проживания для внутренне перемещенных лиц, потерявших собственные дома.

Подать заявку на участие в благотворительной программе могут жители Запорожья и территориальных общин региона, чье недвижимое имущество было повреждено после 24 февраля 2022 года.

Важным условием является расположение поврежденного жилья на расстоянии более 20 км от текущей линии боевых действий.

Прием документов производится исключительно от официальных владельцев недвижимости, имеющих на руках действительное и юридически подтвержденное право собственности на объект.

Для удобства граждан предусмотрено два разных формата предоставления строительной поддержки. Получатели могут рассчитывать на целевой денежный грант для самостоятельного приобретения материалов и выполнения работ.

Второй вариант позволяет выбрать организацию восстановительных мероприятий с привлечением официальных подрядных компаний.

Организаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области рассчитана прежде всего на одиноких стариков, оставшихся без поддержки родных.

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