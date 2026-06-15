Денежная помощь в Винницкой области будет предоставляться ряду социально уязвимых категорий, в том числе и пенсионерам.

В 2026 году в Винницкой области единовременная денежная помощь ко Дню Независимости сможет получить расширенный круг граждан, а не только пенсионеры, сообщает Politeka.net.

Финансовая поддержка будет предоставляться ряду социально уязвимых категорий, в частности, пенсионерам, получающим пожизненное денежное содержание, а также гражданам, пользующимся жилищными субсидиями или льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг и не находящихся на военной службе.

Как говорится в постановлении Кабинета Министров от 13 мая 2026 №602, для этих получателей средства будут начислены автоматически вместе с пенсией, субсидией или льготой, без необходимости дополнительного обращения.

Отдельный порядок выплат установлен для ветеранов войны, продолжающих проходить военную службу. Независимо от статуса пенсионера или получателя льгот, поддержка им будет перечисляться через воинские части, учреждения и организации, где они служат.

Граждане, имеющие право на денежную помощь в Винницкой области, но не относящиеся к указанным категориям, в частности не являются пенсионерами, не получают субсидий или льгот и не находятся на военной службе, должны будут самостоятельно обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда Украины для оформления помощи.

В ПФУ также уточняют, что если право на получение выплаты возникнет до 24 августа 2026, но средства не будут начислены до 1 октября, гражданин будет иметь возможность подать заявление для ее получения. В таком случае выплата должна быть произведена до 1 ноября.

Размер денежной помощи в Винницкой области определяется в зависимости от категории получателей.

по 3100 грн получат украинцы с особыми заслугами перед Родиной;

по 1000 грн - участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, дети заключенных в лагерях;

по 650 грн - родные погибших защитников, вдовцы и вдовы умерших/погибших участников боевых действий;

по 450 грн - участники войны, бывшие узники концлагерей, принудительно вывезены на работы, дети партизан.

Отдельно установлены размеры выплат для лиц с инвалидностью в результате войны: I группа – 3 100 гривен, II группа – 2 900 гривен, III группа – 2 700 гривен.

Предоставить документы для оформления помощи, в случае отсутствия автоматического начисления, можно в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины или Центрах предоставления административных услуг.

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