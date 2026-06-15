Графики отключения света в Запорожье на 16 июня коснутся десятков адресов в разных районах города из-за проведения ремонтных работ на объектах электросетей, пишет Politeka.net.

Как объясняют энергетики, графики отключения света в Запорожье на 16 июня связаны с необходимостью технического обслуживания оборудования. Специалисты будут проводить проверку состояния электросетей, замену отдельных элементов инфраструктуры и выполнять ремонтные работы.

В «Запорожьеоблэнерго» сообщили , что с 09:00 до 16:00 в части города будут действовать дополнительные ограничения, связанные с плановым ремонтом электрооборудования. В этот период без электроэнергии останутся потребители по следующим адресам:

Зестафонська: 10, 10а, 10б, 12, 14, 14а, 6, 6а

Незламна (Хакаська): 4

Узбекыстанська: 17А, 11, 17, 15, 2А, 5, ЗА

Еще одна волна плановых отключений запланирована с 10:00 до 17:00. В это время без света останутся отдельные дома. Ограничения будут действовать по адресам:

Абрагама Коопа (Истомина): 106/В, 106, 108а, 108/1, 108/2, 108–136, 108/Б, 11, 125–167, 163, 167а–177, 169, 72, 86–104

Андреаса Валльмана (Лытвынова): 1–5, 2–8, 7–59, 10–60

Архыпа Куинджи (Сурикова): 15–21, 25–23, 37–43

Борыса Гринченка (Крыжановського): 1–3, 2–4, 5, 7–69, 6–66, 71

Виктора Пеннера (Скрябина): 1–27, 2–32

Героив 37-го батальйону (Шушенська): 13а, 21, 23–29, 37-39, 45-49, 3–9, 4–8, 16–18, 26–28, 28а, 28/3, 35–49, 57–59

Героив 93-и Брыгады (Гудыменка): 38-54

Герхарда Ремпеля (Дыбенка): 15–17, 21–31, 33–53, 57

Голды Меир (Сусанина): 1–27а, 2–30, 31–45, 32–60, 37а

Голядкина: 3–9, 4–12

Депутатська: 2–4, 8–22, 5–21

Дитриха Тиссена (Лихачова): 1–17, 21–29, 2–6, 10–20, 24–32

Дружбы: 1а–19, 2–18

Дубова (Блюхера): 16, 18, 22–46, 41–59, 2, 2а, 27а, 31, 4–14, 20, 1–13, 17–29, 33–39, 20а, 4а

Зоряна (Муравйова): 19

Инженера Лата (Ярославська): 132–158, 43а–63

Калынова (Колонтай): 1–45, 49, 8–36, 6, 4, 47

Камянсько–Днипровська: 13, 2, 2а, 2е, 12–18, 17–29, 3–11А

Карпатська (Анапська): 1–23, 2–18, 17, 27–31, 22–44, 30–32, 33–63, 26–28, 28а, 34, 34а, 36, 36а, 38–40, 38а, б, 40а, 46–72, 65–125

Кобзаря: 3–13, 8, 1а, 4

Кочубея: 1–25, 2–30, 27–45, 34–58, 32

Кошова (Благоева): 1–21, 2–18

Лелекы (Буревисныка): 10–42, 17а, а/1–33, 2а–6, 3–17

Ликарняна: 18, 4–16, 6а, 11–23, 27–31, 8

Ликарська: 1–25, 2–20, 22–42, 27–55а, 46–106, 55–105

Лисна: 16–32, 8–16а

Менонитська (Фадеева): 2–22, 1–9, 11–17, 24, 2, 6, 6б, 8а, 26

Михайливська (Єсенина): 4–6, 10–14, 22–24, 3, 7–27

Налывайка: 1, 2, 3–19, 4–40

Никопольське шосе: 1В

Петра Бузука: 2

Петра Яцыка (Череповецька): 1–9, 2–14

Пидгирна: 1–15, 2–18, 16, 1а, 1б, 2а, 2б, 2в, 2г

Питера Леппа (Отто Шмидта): 1–3, 15–23, 2–6, 5, 8, 10а, 7–13, 13а, 25–29, 10–44

Розенталь: 12–20, 24–36, 21–31, 33–45, 38–66, 46, 47–79, 68–112, 50, 69

Салават Юлаєва: 1-27, 2-32

Самийла Кишкы (Корчагинська): 1–23, 4–8, 18–20, 23к

Семеренка: 1–29, 2–30, 31–57, 32–58

Скеляста: 2, 3, 4-28

Соняшныкова (Мыколы Руднева): 1–15, 15а, 2–12, 24, 28, 33, 30–32, 34–42, 35–41

Сосюры: 1–25, 29, 2–32

Трясыла: 1–49, 2–40

Цилынна: 1, 1–19, 2–32, 19/1, 40

пров. Березневый (Мартовскый): 1–11, 2–10

пров. Вечирний (Ціолковського): 1–7, 2–10

пров. Вильнянскый: 11

пров. Вильнянськый: 5

пров. Вирный (Чернышевського): 1, 2, 3–11, 4–12

пров. Володарськый: 1б

пров. Галыцькый (Сымбирськый): 1–9, 4–6, 2

пров. Канцеривський (Анадырськый): 1–9, 2–8

пров. Костюшка: 9, 10, 11

пров. Олега Мельныченка (Кубынського): 1, 2–8, 10–16, 13–25

пров. Палия: 3–19, 2, 4, 8

пров. Перлынный: 28–32, 23

пров. Соловиный: 3

пров. Спасивськый (Пысарева): 4–10, 20, 3–7, 7а, 9–17.

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