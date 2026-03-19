Графіки відключення світла у Сумах на 20 березня будуть через виконання важливих робіт.

У Сумах на 20 березня заплановані тимчасові відключення електроенергії, які охоплять десятки адрес у різних районах міста, повідомляє Politeka.net.

Як зазначили у пресслужбі «Сумиобленерго», обмеження пов’язані з проведенням планових робіт на електромережах.

Енергетики виконуватимуть технічне обслуговування обладнання та профілактичні заходи, спрямовані на підвищення надійності електропостачання. У зв’язку з цим у визначені години в окремих частинах міста тимчасово призупинятимуть подачу світла згідно з оприлюдненим графіком відключень світла на 20 березня.

З 08:00 до 15:00 години триватимуть додаткові вимкнення, які триватимуть в будинках на вулицях:

Гетьмана Мазепи — 28, 30, 32, 34, 35, 36, 36А, 36Б, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51/2, 51А

Харківська — 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2, 3А, 5, 5/1, 7/37, 7А, 58/1

Березовий — 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28

Березова — 31, 33, 35, 37, 37А, 39, 41

Виноградна — 36

Новомістенська — 23, 23А, 23Б, 25

Веретенівська — 1/8, 25

Данила Галицького — 100

Тараса Шевченка — 1, 19, 21, 23, 25

Пономаренківська — 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Садова — 48, 48/2

Михайла Лушпи — 5, 5/8, 5/9, 5/10, 5/27

З 09:00 до 16:00 години додатково вимикатимуть електрику в будинках, що розташовані за адресами:

В'ячеслава Чорновола — 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48/2, 50, 51, 51/1, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66

Чайковського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/1, 17, 18, 19, 19/2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28/1, 29, 30, 31, 32, 33, 33/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 43/1, 45

Західна — 3, 8

Іллінська — 51/1, 60, 62, 62А, 62Б, 64, 66, 66/1, 68, 69, 70, 71, 72, 73/1, 73/2, 74, 75, 76, 77, 78, 79А, 80, 81, 81А, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89/1, 89/2, 89А, 90, 91, 92, 94

Люблінська — 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35А, 37, 38, 39, 39/1, 40, 41/1, 41/2, 42, 42/1, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 50/1, 52, 54, 56

Молодої Гвардії — 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 10, 10А, 11, 13, 14, 15

Матвіївський — 1, 2, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17А, 19

Роменська — 63, 65, 67, 69.

