Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области стала доступнее благодаря изменениям в порядке начисления средств, введенных правительством, сообщает Politeka.

Как говорится в телеграмм-канале "Дія", отныне те граждане, ранее потерявшие право на денежную помощь для ВПЛ в Днепропетровской области, имеют возможность официально восстановить ее.

Главное изменение касается продолжительности предоставления средств. Если раньше максимальный срок выплат составлял 2 года, то этот период официально увеличили до 30 месяцев.

Также государство значительно расширило перечень категорий, имеющих право на денежные средства. Особое внимание уделяется защите детей и граждан, которые по состоянию здоровья не могут работать.

Важно, что денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области для детей теперь назначается вне зависимости от того, какой уровень дохода имеют их родители.

Кроме того, переселенцы, которым раньше отказывали в выплатах из-за превышения установленного лимита заработка, могут снова обратиться с заявлением для пересмотра дела.

Размер ежемесячных выплат остается неизменным. Для взрослых трудоспособных лиц сумма составляет 2000 гривен. Дети и люди с инвалидностью получают по 3000 гривен ежемесячно.

При этом базовые требования к назначению средств сохраняются. В частности, средний доход на одного члена семьи не должен быть больше 10 380 гривен.

Также учитывается отсутствие больших затрат, сумма которых превышает 100 000 гривен и наличие новых автомобилей или значительных сбережений.

Для получения денег можно воспользоваться приложением "Действие", обратиться через портал Пенсионного фонда Украины или прийти лично в соответствующие учреждения социальной защиты.

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