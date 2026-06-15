В большинстве случаев денежная помощь для ВПЛ в Николаевской области назначается на срок от одного до трех месяцев.

В июне 2026 года ВПЛ и другие уязвимые категории населения могут воспользоваться рядом программ денежной помощи в Николаевской области, пишет Politeka.net.

Выплаты предоставляются международными гуманитарными и благотворительными организациями для граждан, пострадавших от последствий войны. В большинстве случаев денежная помощь назначается на срок от одного до трех месяцев, хотя отдельные программы предусматривают поддержку в течение полугода. Средства перечисляются на банковские счета получателей или выплачиваются через отделение «Укрпочты».

Одной из доступных инициатив остается программа Эстонского совета по делам беженцев, которая продолжает поддерживать людей, проживающих в прифронтовых общинах или на территориях, подвергшихся влиянию боевых действий.

В рамках ее оказывается так называемая поддержка по приоритетам — финансовая поддержка для граждан, которые в результате потеряли возможность самостоятельно обеспечивать базовые потребности. При оценке заявок учитываются различные факторы, в том числе проживание вблизи линии фронта, вынужденное переселение, недавняя эвакуация, повреждение жилья из-за обстрелов и общий уровень социальной уязвимости семьи.

Полученные средства можно использовать для приобретения продуктов питания, медикаментов, средств гигиены, одежды и других необходимых товаров. Размер поддержки зависит от категории получателя. Так, жители прифронтовых территорий могут претендовать на единовременную выплату в размере 10 800 гривен на человека, рассчитанного на покрытие потребностей в течение шести месяцев.

Для граждан, которые были вынуждены эвакуироваться или пострадали в результате обстрелов, предусмотрена помощь в размере 12 300 гривен на человека. Отдельно наиболее уязвимые ВПЛ, не получающие другие государственные выплаты, могут рассчитывать на ежемесячную поддержку: 2 000 гривен для взрослых и 3 000 гривен для детей и людей с инвалидностью.

Подать заявку на участие в программе можно через местные общины или с помощью онлайн-регистрации, позволяющей охватить жителей отдаленных населенных пунктов. Организаторы рекомендуют регулярно проверять актуальную информацию о наличии финансирования и условиях получения помощи.

В Николаевской области продолжается реализация масштабного гуманитарного проекта от «Каритас Украина». Программа внедряется совместно с девятью региональными организациями организации и финансируется при поддержке США. Общий бюджет инициативы составляет 77 миллионов долларов.

Проект направлен на помощь около 500 тысяч граждан по всей стране, среди которых более 100 тысяч внутренне перемещенных лиц. В настоящее время продолжается второй этап реализации программы, охватывающий пострадавшие от войны регионы.

Поддержка в первую очередь оказывается ВПЛ, жителям прифронтовых общин, а также семьям, потерявшим жилье, имущество или стабильные источники дохода из-за боевых действий. Приоритет при отборе получателей имеют наиболее уязвимые категории населения — пожилые люди, лица с инвалидностью, многодетные семьи и одинокие родители.

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