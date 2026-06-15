Денежная помощь для ВПЛ в Одессе доступна в рамках масштабной гуманитарной программы, охватывающей несколько регионов Украины.

Денежная помощь для ВПЛ в Одессе предоставляется в рамках программы поддержки пострадавшего населения с участием благотворительных организаций, сообщает Politeka.

Речь идет о выплатах до 12 300 грн, реализуемых при поддержке БФ «Право на защиту» в рамках Консорциума Реагирования 2026 года.

Проект имеет полное название "Консорциум Реагирования: Оказание многоотраслевой гуманитарной поддержки пострадавшему от конфликта населению в Украине 2023-2026".

Внедряется он при координации ACTED и финансовой поддержки правительства США. Программа охватывает сразу несколько областей, среди которых есть и Одесская.

В рамках инициативы денежная помощь для ВПЛ в Одессе предусмотрена как для внутренне перемещенных лиц, так и для местных жителей, отвечающих определенным критериям.

Основное требование состоит в низком уровне дохода. В частности, среднемесячный доход на одного человека в домохозяйстве не должен превышать 8422 грн.

Важно также проживать вблизи линии фронта или государственной границы с Российской Федерацией в пределах определенных регионов программы.

Отдельно предусмотрена возможность пилотной регистрации для переселенцев, которые были вынуждены покинуть свое жилье из-за угроз безопасности.

Важным условием является то, что веремались они не ранее 45 дней назад и не позднее 6 месяцев до подачи заявки. А также – проживают на расстоянии более 50 км от линии фронта или границы.

В то же время, даже соответствие базовым условиям не гарантирует предоставление денежной помощи для ВПЛ в Одессе. При отборе учитывают ряд дополнительных факторов.

Среди них уровень занятости, наличие инвалидности или серьезных заболеваний, состав семьи, включая одиноких родителей, возраст членов домохозяйства, тип населенного пункта и другие жизненные обстоятельства, влияющие на уровень уязвимости.

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