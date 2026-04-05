В Кременчуге городские власти вместе с перевозчиками обсуждают возможные изменения тарифов на общественный транспорт.

В Кременчуге городские власти вместе с перевозчиками обсуждают возможные изменения тарифов на общественный транспорт.

Начальник транспортного управления Руслан Ивашин сообщил, что перевозчики уже подали предварительные расчеты. Теперь их будет анализировать Департамент экономики городского совета, чтобы оценить целесообразность повышения.

Пока конкретных сроков принятия решения нет. В городском совете отмечают, что окончательные тарифы будут объявлены после завершения всех процедур и проверки обоснованности повышения.

По неофициальной информации от перевозчиков, новая стоимость проезда в Кременчуге может составить не менее 20 гривен за поездку. Окончательная сумма будет зависеть от анализа экономических показателей и расходов по эксплуатации транспорта.

Специалисты объясняют, что пересмотр тарифов связан с повышением цен на горючее и обслуживание автопарка. Именно эти факторы легли в основу предварительных расчетов.

Если решение будет принято, подорожание проезда в Полтавской области коснется всех маршрутов города, а жителям советуют следить за официальными сообщениями городского совета о новых тарифах.

Кроме того, повышение в Полтавской области коснулось и коммунальных услуг.

Местные жители уже получили обновленные платежки. Для многоквартирных домов ежемесячная плата выросла на 14,95 грн. и составляет 48,80 грн. за одного человека. Частные домохозяйства теперь платят 37 грн. вместо 25. Бюджетные учреждения получили повышение на 2,55 грн., другие организации — на 2,94 грн.

Источник

Последние новости Украины:

