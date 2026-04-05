Подорожчання проїзду в Полтавській області може відбутися найближчим часом, повідомляє Politeka.net.

У Кременчуці міська влада разом із перевізниками обговорює можливі зміни тарифів на громадський транспорт.

Начальник транспортного управління Руслан Івашина повідомив, що перевізники вже подали попередні розрахунки. Тепер їх аналізуватиме департамент економіки міської ради, щоб оцінити доцільність підвищення.

Поки конкретних строків ухвалення рішення немає. У міській раді наголошують, що остаточні тарифи будуть оголошені після завершення всіх процедур та перевірки обґрунтованості підвищення.

За неофіційною інформацією від перевізників, нова вартість проїзду у Кременчуці може становити щонайменше 20 гривень за поїздку. Остаточна сума залежатиме від аналізу економічних показників та витрат на експлуатацію транспорту.

Фахівці пояснюють, що перегляд тарифів пов’язаний із підвищенням цін на пальне та обслуговування автопарку. Саме ці фактори лягли в основу попередніх розрахунків.

Якщо рішення буде ухвалене, Подорожчання проїзду в Полтавській області торкнеться всіх маршрутів міста, а мешканцям радять стежити за офіційними повідомленнями міської ради щодо нових тарифів.

Крім того, підвищення в Полтавській області торкнулося й комунальних послуг.

Місцеві жителі вже отримали оновлені платіжки. Для багатоквартирних будинків щомісячна плата зросла на 14,95 грн і становить 48,80 грн за одну особу. Приватні домогосподарства тепер сплачують 37 грн замість 25. Бюджетні установи отримали підвищення на 2,55 грн, інші організації — на 2,94 грн.

