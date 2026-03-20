Причиной графиков отключения света в Киевской области станут плановые профилактические работы на 21 марта.

Графики отключения света в Киевской области на 21 марта, в субботу, продлятся в части населенных пунктов, сообщает Politeka.net.

Информацию о графиках ограничений обнародовали несколько территориальных общин на основе данных «Киевских региональных электросетей».

Причиной графиков отключения света в Киевской области станут плановые профилактические работы на электросетях. Цель этих мероприятий — обслуживание оборудования, повышение надежности работы сетей и предотвращение возможных аварийных ситуаций.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, «Киевские региональные электросети» будут проводить профилактические работы в пределах Великодимерской территориальной громады. Света не будет с 08:00 до 19:00 в таких населенных пунктах:

с.Покровське улицы — Жовтнева; Комарова; Лагерна

с.Гоголив улицы — Европейська; Родыны Сущынськых; пров. Европейськый; Гринченка Борыса; Замкова; Носовградська; Русановыча; Франка; Богуна; Володымырська; Займыщанська; Ивана Выговського; Садова; Топихы; Чубынського; пров. Розумовського Гетьмана; Галагана Грыгория; Грушевського; Зоряна; Калюка; Кыивська; Шевченка

с.Дымивка — ул. Новосильська

с.Русанив — ул. Прывитна.

В пределах Переяславской территориальной общины будут действовать дополнительные графики отключения света. Они охватят город Переяслав с 08:30 до 19:00 по следующим адресам:

Грушевського — 51

Грушевського Мыхайла — 40А, 40Б, 40В, 42, 44, 44А, 46, 46А, 46Б, 48, 48А, 48Б, 50, 50А, 55-А/поз 4, 5

Иващенка Олега — 25

Ламана — 17А

Мандривна — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15А, 15Б, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32А, 34

Польова — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10А, 11, 12, 14

Потапенка Ярослава — 44Б

Соборна — 21А, 21Б

Трояндова — 1, 2, 2А, 3, 4А, 4Б, 5, 6, 7А, 8, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17-А, 18, 18А, 18Б, 19, 20, 20А, 20Б, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25А

Украинкы Леси — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 9, 9А__1, 9А__2, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15_КВ_2, 16, 17, 17А, 18, 19, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38

Шкильна — 1А, 1Б, 6А, 7, 8, 9, 10, 10А, 11А, 12, 14А, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21А, 21Б, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 30, 32, 33А, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 42/5

пров. Мандривный — 2

пров. Украинкы Леси — 1, 1А, 2, 2А, 3, 7, 7Б, 8, 8А, 9, 10, 12.

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд в Киевской области: о каких именно изменениях объявлено.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: кто именно имеет право на поддержку.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: украинцам показали доступные предложения.