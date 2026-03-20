Графіки відключення світла у Київській області на 21 березня, в суботу, триватимуть в частині населених пунктів, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про графіки обмежень оприлюднили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

Причиною графіків відключення світла у Київській області на 21 березня стануть планові профілактичні роботи на електромережах. Мета цих заходів — обслуговування обладнання, підвищення надійності роботи мереж і запобігання можливим аварійним ситуаціям.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, «Київських регіональних електромереж» буде проводити профілактичні роботи в межах Великодимерської територіальної громади. Світла не буде з 08:00 до 19:00 години в таких населених пунктах:

с.Покровське вулиці — Жовтнева; Комарова; Лагерна

с.Гоголів вулиці — Європейська; Родини Сущинських; пров. Європейський; Грінченка Бориса; Замкова; Носовградська; Русановича; Франка; Богуна; Володимирська; Займищанська; Івана Виговського; Садова; Топіхи; Чубинського; пров. Розумовського Гетьмана; Галагана Григорія; Грушевського; Зоряна; Калюка; Київська; Шевченка

с.Димівка — вул. Новосільська

с.Русанів — вул. Привітна.

В межах Переяславська територіальна громада будуть діяти додаткові графіки відключення світла. Вони охоплять місто Переяслав з 08:30 до 19:00 години за такими адресами:

Грушевського — 51

Грушевського Михайла — 40А, 40Б, 40В, 42, 44, 44А, 46, 46А, 46Б, 48, 48А, 48Б, 50, 50А, 55-А/поз 4, 5

Іващенка Олега — 25

Ламана — 17А

Мандрівна — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15А, 15Б, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32А, 34

Польова — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10А, 11, 12, 14

Потапенка Ярослава — 44Б

Соборна — 21А, 21Б

Трояндова — 1, 2, 2А, 3, 4А, 4Б, 5, 6, 7А, 8, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17-А, 18, 18А, 18Б, 19, 20, 20А, 20Б, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25А

Українки Лесі — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 9, 9А__1, 9А__2, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15_КВ_2, 16, 17, 17А, 18, 19, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38

Шкільна — 1А, 1Б, 6А, 7, 8, 9, 10, 10А, 11А, 12, 14А, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21А, 21Б, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 30, 32, 33А, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 42/5

пров. Мандрівний — 2

пров. Українки Лесі — 1, 1А, 2, 2А, 3, 7, 7Б, 8, 8А, 9, 10, 12.

