В то же время дефицит продуктов во Львовской области нуждается в постоянном контроле.

Дефицит продуктов во Львовской области фиксируют из-за слабого урожая гречки и ограниченных возможностей импорта, сообщает Politeka.

Ситуация уже оказывает влияние на ассортимент в магазинах и формирует напряжение на рынке круп.

По оценкам экспертов, спрос на гречку остается стабильным, однако внутреннего производства недостаточно для полного покрытия потребностей. Прошлогодний сбор культуры стал одним из самых низких за последние десятилетия, что существенно отразилось на запасах.

Специалисты объясняют, что отчасти решить проблему может импорт. В то же время география поставок изменилась: Китай сократил экспорт из-за внутренних потребностей, а украинские производители не имеют достаточных ресурсов для выхода на внешние рынки в больших объемах.

из-за войны прямые поставки из России остаются заблокированными. В свою очередь, продукция попадает на рынок через альтернативные маршруты, в частности транзитом через Казахстан в рамках соглашений о торговле.

Эксперты отмечают, что такие поставки помогают избежать резкого скачка цен. Ожидается, что стоимость гречихи будет колебаться в пределах 60–90 гривен за килограмм в зависимости от ситуации на рынке.

В то же время дефицит продуктов во Львовской области нуждается в постоянном контроле, ведь задержки импорта или неблагоприятные погодные условия могут осложнить ситуацию.

Специалисты советуют потребителям следить за наличием товаров в торговых сетях и формировать умеренные запасы без лишнего ажиотажа.

При ухудшении ситуации специалисты не исключают возможности дополнительного регулирования рынка для стабилизации цен и обеспечения доступности базовых продуктов.

