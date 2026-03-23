Дефіцит продуктів у Львівській області фіксують через слабкий урожай гречки та обмежені можливості імпорту, повідомляє Politeka.

Ситуація вже впливає на асортимент у магазинах і формує напруження на ринку круп.

За оцінками експертів, попит на гречку залишається стабільним, однак внутрішнього виробництва наразі недостатньо для повного покриття потреб. Минулорічний збір культури став одним із найнижчих за останні десятиліття, що суттєво позначилося на запасах.

Фахівці пояснюють, що частково вирішити проблему може імпорт. Водночас географія постачань змінилася: Китай скоротив експорт через внутрішні потреби, а українські виробники не мають достатніх ресурсів для виходу на зовнішні ринки у великих обсягах.

Через війну прямі поставки з Росії залишаються заблокованими. Натомість продукція потрапляє на ринок через альтернативні маршрути, зокрема транзитом через Казахстан у межах угод про торгівлю.

Експерти зазначають, що такі поставки допомагають уникнути різкого стрибка цін. Очікується, що вартість гречки коливатиметься у межах 60–90 гривень за кілограм залежно від ситуації на ринку.

Водночас дефіцит продуктів у Львівській області потребує постійного контролю, адже затримки імпорту або несприятливі погодні умови можуть ускладнити ситуацію.

Фахівці радять споживачам стежити за наявністю товарів у торговельних мережах і формувати помірні запаси без зайвого ажіотажу.

У разі погіршення ситуації фахівці не виключають можливості додаткового регулювання ринку для стабілізації цін та забезпечення доступності базових продуктів.

