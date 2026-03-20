Дефіцит продуктів у Миколаївській області потребує постійного моніторингу, адже затримки імпорту або додаткові ризики можуть вплинути на доступність товару для споживачів.

Дефіцит продуктів у Миколаївській області впливає на ринок гречки через слабкий урожай та обмежені можливості імпорту, повідомляє Politeka.

Нестача вже позначається на пропозиції в торговельних мережах і створює додатковий тиск на ціни.

За оцінками аналітиків, попит на крупу залишається стабільним, однак внутрішніх ресурсів недостатньо для повного покриття потреб. Минулорічний збір став одним із найнижчих за останні десятиліття, що суттєво скоротило запаси.

Фахівці зазначають, що частково вирішити проблему може імпорт. Раніше основними постачальниками були кілька країн, однак зараз ситуація змінилася: Китай зосередився на внутрішньому споживанні, а українські виробники не мають достатніх потужностей для значного експорту.

Через війну прямі поставки з Росії залишаються обмеженими. Водночас продукція надходить на ринок через альтернативні логістичні маршрути, зокрема транзитом через Казахстан у межах чинних торговельних домовленостей.

Експерти пояснюють, що такі поставки дозволяють частково стабілізувати ситуацію та стримувати різке зростання вартості. Очікується, що ціна гречки коливатиметься в межах 60–90 гривень за кілограм залежно від ринкових умов.

Водночас дефіцит продуктів у Миколаївській області потребує постійного моніторингу, адже затримки імпорту або додаткові ризики можуть вплинути на доступність товару для споживачів.

Також варто зауважити, що ахівці радять мешканцям уважно стежити за асортиментом у магазинах та уникати надмірних закупівель, щоб не створювати штучного ажіотажу.

