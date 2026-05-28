Подорожание проезда в Сумах планируется из-за существенных экономических изменений, повлиявших на работу городского пассажирского транспорта, сообщает Politeka.

Главной причиной вероятного подорожания проезда в Сумах специалисты называют постоянный рост цен на горючее и различные горюче-смазочные принадлежности.

На официальном сайте Сумского городского совета был обнародован проект регуляторного акта, где говорится о пересмотре тарифов на услуги частных перевозчиков.

Также на повышение тарифов существенно повлияло увеличение расходов на приобретение качественных запасных частей и необходимых материалов для проведения технического обслуживания и текущего ремонта автобусов.

Отдельным фактором явилось повышение официального уровня минимальной заработной платы, что автоматически увеличило расходы предприятий на оплату труда водителей и ремонтников.

Управление транспорта, транспортной инфраструктуры и связи Сумского горсовета отмечает, что обнародованный проект акта должен пройти процедуру общественного обсуждения.

Замечания и официальные предложения от жителей будут принимать в течение 30 календарных дней с момента его официальной публикации.

Предложения можно присылать по электронному адресу usmr_transport@smr.gov.ua или воспользоваться обычной почтой и отправить письмо по адресу: г. Сумы, 40004, ул. Британская, 21.

Будущее подорожание проезда в Сумах коснется многих популярных городских маршрутов, обслуживаемых разными частными фирмами. Новый тарификационный план устанавливает стоимость одной поездки в размере 20 гривен.

Тратить на билет больше придется пассажирам многих популярных рейсов.

