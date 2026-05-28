В «Укрзализныце» сообщили о временных изменениях и обновленном графике движения поездов, который продлится в Сумской области, сообщает Politeka.net.

Как отмечают в компании, корректировка расписания связана с проведением плановых ремонтных и технических работ на отдельных участках железнодорожной инфраструктуры.

Железнодорожники объясняют, что такие мероприятия проводятся по обновлению путевого хозяйства, проверке технического состояния оборудования и поддержанию безопасного и стабильного курсирования поездов. Работы носят профилактический характер и направлены на повышение надежности железнодорожного сообщения.

В связи с этим пассажиры призывают внимательно следить за изменениями и заранее проверять актуальный график движения поездов в Сумской области перед поездками. В «Укрзализныце» отмечают, что обновленное расписание позволит избежать неудобств при планировании маршрутов и поможет учесть возможные изменения времени отправления и прибытия поездов.

В частности, временно отменяется курсирование пригородных экспрессов №6541 и №6542 сообщением Ромодан – Ромны – Ромодан. Отмена рейсов запланирована на отдельные даты в течение 2026 года, а именно: 4 и 18 июня, 2, 16 и 30 июля, 13 и 27 августа, 10 и 24 сентября, 8 и 22 октября, 5 и 16 ноября, а также 3 декабря.

Кроме того, 2 и 4 июня 2026 измененный график движения будет действовать для пригородного экспресса №6004 сообщением Амбары - Люботин. Отправление из Амбаров запланировано на 09:16, а прибытие на станцию ​​Люботин - на 14:41.

Во время маршрута он будет курсировать через ряд станций и остановочных пунктов, среди которых Лекарское, Головашевка, Сумы, Сумы-Товарная, Басы, Сыроватка, Боромля, Тростянец-Смородино, Кириковка, Купьеваха, Богодухов, Мерчик, Манченко и другие.

Источник: Укрзалізниця - Південно-Західна залізниця.

