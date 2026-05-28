В «Укрзализныце» сообщили о временных изменениях и новом графике движения поездов, которые будут введены в Одесской области, сообщает издание Politeka.net.

Корректировка расписания связана с проведением плановых ремонтных и технических работ на отдельных участках железнодорожной инфраструктуры. В компании объясняют, что такие меры необходимы для обновления путевого хозяйства, проверки технического состояния оборудования и обеспечения стабильного и безопасного курсирования.

Пассажиров призывают внимательно следить за новым графиком движения поездов в Одесской области и предварительно проверять актуальное расписание движения перед поездками. Железнодорожники отмечают, что временные изменения помогут избежать неудобств при планировании маршрутов, а также позволят учесть возможные изменения времени отправления и прибытия поездов.

В частности, 4 июня 2026 изменится расписание пригородного экспресса №6256 сообщением Одесса-Главная - Вапнярка. Он будет отправляться из Одессы-Главной в 13:40 и курсировать через станции Одесса-Малая, Одесса-Застава I, Усатово, Выгода, Раздельная-I, Ивановка, Подольск, Кодыма, Крыжополь и другие. Прибытие на станцию ​​Вапнярка запланировано на 20:11. Часть остановок будет производиться только по требованию пассажиров.

Также в период с 8 по 11 июня 2026 будет изменен график движения пригородного экспресса №6257 сообщением Подольск - Одесса-Главная. До станции Ивановка он будет курсировать по привычному графику, после чего движение продолжится по обновленному расписанию. Согласно новому маршруту, и будет проходить через Веселый Кут, Мигаево, Раздельную-I, Карпово, Выгоду, Усатово и другие станции. Прибытие в Одессу-Главную запланировано на 15:30.

Кроме того, в эти же даты — с 8 по 11 июня — изменения коснутся и пригородного экспресса №6258 Одесса-Главная – Вапнярка. Отправление из Одессы-Главной предусмотрено в 17:49. Он будет проходить через станции Усатово, Выгода, Раздельная-I, Ивановка, Подольск, Слободка, Кодыма, Рудница, Крыжополь и другие населенные пункты. В Вапнярку поезд прибывает в 00:47.

Источник: Укрзализныця – Юго-Западная железная дорога.

