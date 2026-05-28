Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области назначается семьям на шестимесячный период, однако есть некоторые изменения, сообщает Politeka.

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины продлило сроки подачи документов для оформления пособия на проживание до 1 июня 2026 года.

Согласно обновленным правилам, если переселенцы успеют подать заявления к указанной дате, начисление выплат для детей будет производиться в обратном порядке с 1 февраля 2026 года.

Причем, этот процесс будет происходить независимо от уровня доходов родителей. Размер такой денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области на каждого ребенка составляет 3000 гривен в месяц.

Отдельные изменения были введены и для нетрудоспособных граждан среди переселенцев.

В связи с плановым повышением прожиточного минимума, внутренне перемещенные лица, которым раньше прекратили выплаты из-за превышения лимита предельного дохода, теперь получили право на пересмотр своих дел.

Если подать соответствующие документы до 1 июня 2026, государственные средства будут начислены с 1 января 2026 года.

В случае, если граждане обратятся в органы соцзащиты после 1 июня 2026 года, деньги начнут выплачивать только с месяца подачи заявления.

Для наиболее уязвимых категорий граждан правительство увеличило общую продолжительность оказания финансовой поддержки. Максимальное количество шестимесячных периодов выплат продлили с четырех до пяти.

Ежемесячная денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области для лиц с инвалидностью составляет 3000 гривен на человека, а для других категорий получателей сумма составляет 2000 гривен в месяц.

В целом действующая правительственная программа поддержки продлится до февраля 2026 года, а средства насчитывают ежемесячно одному из членов семьи, уполномоченного лица.

Источник: espreso.tv

