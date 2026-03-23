В Черниговской области завершение отопительного сезона 2026 года может состояться в конце марта или начале апреля.

Завершение отопительного сезона 2026 года в Черниговской области будет зависеть от погодных условий и решений местных органов власти, передает Politeka.net.

Согласно правительственному постановлению №1267, отопительный период стартовал 1 ноября 2025 года. Дата завершения установлена ​​формально, однако общины могут прекратить подачу тепла раньше, чем температура позволяет.

Решение об отключении принимается администрацией городов и поселков. Основной критерий – среднесуточная температура воздуха. Если в течение трех дней оно превышает +8 °C, коммунальные службы переводят сети на весенний режим. Такой подход позволяет экономить энергоресурсы и избегать избыточного отопления, когда оно уже не нужно.

Для социальных учреждений предусмотрены исключения. Больницы, школы и детские сады могут оставаться под теплом, если в апреле наступит внезапное похолодание. Местные власти учитывают состояние теплосетей и прогноз погоды, чтобы поддерживать комфорт в зданиях, где находятся дети и пациенты.

С 1 апреля большинство теплогенерирующих предприятий переходят на летний режим. В домах с тепловыми счетчиками начисление за отопление в апрельских платежках будет минимальным или отсутствовать. Рекомендуется проверять показатели приборов и контролировать правильность начислений.

Зимой расходы растут и из-за электроэнергии. Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко объясняет: продолжительные морозы, повреждения систем после атак и дополнительная нагрузка на бытовую технику повышают счета. При восстановлении питания холодильники, насосы и компрессоры могут потреблять в 3–7 раз больше электроэнергии.

Энергетики советуют по завершении отопительного сезона контролировать температуру в квартирах, пользоваться эффективными обогревателями, следить за счетчиками и уменьшать нагрузку на сеть в часы пик.

