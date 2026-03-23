У Чернігівській області завершення опалювального сезону 2026 може відбутися наприкінці березня або на початку квітня.

Завершення опалювального сезону 2026 у Чернігівській області залежатиме від погодних умов та рішень місцевих органів влади, передає Politeka.net.

Згідно з урядовою постановою №1267, опалювальний період стартував 1 листопада 2025 року. Дата завершення встановлена формально, проте громади можуть припинити подачу тепла раніше, якщо температура дозволяє.

Рішення про відключення ухвалюють адміністрації міст і селищ. Основний критерій — середньодобова температура повітря. Якщо протягом трьох днів вона перевищує +8 °C, комунальні служби переводять мережі на весняний режим. Такий підхід дозволяє економити енергоресурси й уникати надлишкового опалення, коли воно вже не потрібне.

Для соціальних закладів передбачені винятки. Лікарні, школи та дитячі садки можуть залишатися під теплом, якщо у квітні настане раптове похолодання. Місцева влада враховує стан тепломереж і прогноз погоди, щоб підтримувати комфорт у будівлях, де перебувають діти та пацієнти.

З 1 квітня більшість теплогенеруючих підприємств переходить на літній режим. У будинках із тепловими лічильниками нарахування за опалення у квітневих платіжках буде мінімальним або відсутнім. Рекомендовано перевіряти показники приладів та контролювати правильність нарахувань.

Взимку витрати зростають і через електроенергію. Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко пояснює: тривалі морози, пошкодження систем після атак і додаткове навантаження на побутову техніку підвищують рахунки. Під час відновлення живлення холодильники, насоси та компресори можуть споживати в 3–7 разів більше електроенергії.

Енергетики радять після завершення опалювального сезону контролювати температуру в квартирах, користуватися ефективними обігрівачами, стежити за лічильниками та зменшувати навантаження на мережу у години пік.

За оцінками фахівців, весняні умови дозволяють завершувати опалювальний сезон у різних регіонах України без різких перепадів, а у Чернігівській області завершення опалювального сезону 2026 може відбутися наприкінці березня або на початку квітня.

