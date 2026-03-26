Новый график движения поездов в Запорожской области предусматривает работу только трех прямых основных экспрессов, доезжающих до вокзала «Запорожье-1», сообщает Politeka.

По информации пресс-службы перевозчика, количество путешествующих на этом направлении сократилось на 57%.

Это заставило компанию ограничить курсирование многих популярных рейсов с Запада и Севера страны только на станцию ​​Днепр-Главный.

Новый график движения поездов предполагает, что теперь прямые составы из Ковеля, Ужгорода и скоростной «Интерсити» из Киева больше не пересекают границу Запорожской области.

Новый график движения поездов в Запорожской области оставляет доступными рейсы № 5/6 (Запорожье – Ясиня), № 37/38 (Запорожье – Киев) и № 39/40 (Запорожье – Солотвино).

Кроме того, продолжают функционировать «двухгрупповые» составы из Львова: рейсы № 86/85 и № 128/127 доезжают до Запорожья, соединяясь в Днепре с другими составами.

В частности, львовский экспресс выезжает из Днепра в направлении Запорожья в 08:00 и 13:05 соответственно, что позволяет сохранить хотя бы ограниченное прямое сообщение с западными областями.

Железнодорожный перевозчик также полностью отменил прямой рейс №52/51 Одесса – Запорожье. Пассажирам, которые планируют поездку в Одессу, теперь предлагают схему пересадок в Днепре с интервалом всего в 20 минут.

Например, чтобы добраться до моря, необходимо выехать из Запорожья № 86/85 (прибытие в Днепр в 20:43) и успеть пересесть на № 53 Днепр – Одесса, который отправляется в 21:03.

Аналогичная схема действует и в обратном направлении, что требует от людей оперативности. Однако из-за частых опозданий пассажирских составов осуществить пересадку бывает невозможно.

