Завершение отопительного сезона 2026 года в Запорожье будет происходить с постепенным учетом безопасности и комфорта жителей.

Завершение отопительного сезона 2026 года в Запорожье будет определяться погодными условиями, а окончательное решение принимают местные власти с учетом норм Кабинета Министров, передает Politeka.net.

Отопление отключают, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8°C в течение трех суток.

По прогнозам синоптиков, в городе в ближайшие дни ожидается стабильное потепление: днем ​​температура будет подниматься до +12...+16°C, а ночью будет держаться в пределах +5...+8°C. Такие характеристики создают условия для выполнения температурного критерия.

Если погода останется теплой, первые решения об отключении могут быть приняты уже после 23-25 ​​марта. Массовое завершение теплоснабжения возможно в конце месяца — ориентировочно с 25 по 31 марта. При кратковременном похолодании сроки могут сместиться на начало апреля.

Отключение происходит постепенно. Объекты социальной инфраструктуры – больницы, школы и детские сады – могут оставаться с теплом дольше, чтобы обеспечить безопасность и комфорт граждан.

В Украине отопительный сезон 2026 года входит в финальную фазу на юге. Первой тепло выключают в Николаевской области из-за стабильного потепления. Также практика показывает, что именно южные регионы ежегодно задают темп для других областей, тогда как центральные и северные территории отключают тепло позже в зависимости от температурного режима.

Жителям советуют следить за официальными сообщениями городских властей, чтобы вовремя узнавать изменения в подаче тепла и горячей воды.

