Новий графік руху поїздів у Запорізькій області передбачає роботу лише трьох прямих основних експресів, які доїжджатимуть до вокзалу «Запоріжжя-1», повідомляє Politeka.

За інформацією пресслужби перевізника, кількість подорожуючих на цьому напрямку скоротилася на 57%.

Це змусило компанію обмежити курсування багатьох популярних рейсів із Заходу та Півночі країни лише до станції Дніпро-Головний.

Новий графік руху поїздів передбачає, що відтепер прямі склади з Ковеля, Ужгорода та швидкісний «Інтерсіті» з Києва більше не перетинають межу Запорізької області.

Новий графік руху поїздів у Запорізькій області залишає доступними рейси № 5/6 (Запоріжжя - Ясіня), № 37/38 (Запоріжжя - Київ) та № 39/40 (Запоріжжя - Солотвино).

Крім того, продовжують функціонувати «двогрупні» склади зі Львова: рейси № 86/85 та № 128/127 доїжджають до Запоріжжя, з’єднуючись у Дніпрі з іншими складами.

Зокрема, львівський експрес виїжджає з Дніпра у напрямку Запоріжжя о 08:00 та о 13:05 відповідно, що дозволяє зберегти хоча б обмежене пряме сполучення із західними областями.

Залізничний перевізник також повністю скасував прямий рейс № 52/51 Одеса - Запоріжжя. Пасажирам, які планують подорож до Одеси, тепер пропонують схему пересадок у Дніпрі з інтервалом лише у 20 хвилин.

Наприклад, щоб дістатися моря, необхідно виїхати із Запоріжжя № 86/85 (прибуття в Дніпро о 20:43) та встигнути пересісти на № 53 Дніпро - Одеса, який відправляється о 21:03.

Аналогічна схема діє і у зворотному напрямку, що вимагає від людей оперативності. Проте, через часті запізнення пасажирських складів, здійснити пересадку буває неможливо.

