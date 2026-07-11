В последние недели украинские потребители отмечают стремительное удорожание гречневой крупы, что подняло вопрос возможного дефицита продуктов в Одессе, передает Politeka.

Спрос на этот социально важный товар остается высоким, а даже незначительные изменения в снабжении или урожае сразу отражаются на розничных ценах.

Причины подорожания

Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий объясняет, что основным фактором стало уменьшение урожая в прошлом сезоне по сравнению с рекордными показателями предыдущих лет. Дополнительно повлияло сезонное исчерпывание внутренних запасов перед стартом нового посевного цикла. Гречка относится к нишевым культурам, для которых характерна четкая цикличность производства: каждые пять лет объемы изменяются из-за экономических расчетов аграриев и погодных условий.

Ситуация на рынке

Несмотря на удорожание, физического дефицита продукта пока нет. На рынке находятся объемы, достаточные для ублажения внутреннего спроса. Министерство экономики сообщает, что хотя запасы на конец маркетингового года меньше обычных из-за ограниченных возможностей импорта и прошлогоднего урожая, они позволяют избежать пустых полок. Наличие крупы в торговых сетях гарантирует стабильное обеспечение населения для сбора нового урожая.

Прогноз на ближайшие месяцы

Экономическая логика рынка подразумевает быстрое выравнивание ситуации. Высокая рыночная цена стимулирует производителей увеличить площадь под гречку на 15–20%. Это позволит собрать урожай, максимально приближенный к годовому внутреннему потреблению. Когда зерно нового урожая поступит на полки, предложение превысит спрос, что автоматически приведет к стабилизации стоимости. Ожидается, что цены в розничных сетях равняются во второй половине 2026 года.

Дополнительные факторы воздействия

На конечную цена крупы продолжают влиять климатические условия, логистика и внутреннее потребление. Поскольку Украина значительно обеспечивает себя гречкой самостоятельно, любые колебания производства сразу отражаются на ценниках. Правительство отмечает, что текущее повышение цен является частью природного рыночного цикла и носит временный характер.

Таким образом, эксперты уверяют, что серьезный дефицит продуктов в Одессе пока не предвидится, а наличие крупы в магазинах обеспечивает стабильные поставки для населения до сбора нового урожая.

Источник: Час Дій

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