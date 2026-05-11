Подорожание проезда в Черкасской области объясняется экономическими причинами и необходимостью обеспечить стабильную работу общественного транспорта.

Подорожание проезда в Черкасской области затронуло пригородные маршруты в Багачевской общине, передает Politeka.net.

Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Повышение тарифов связано с ростом цен на топливо, запчасти и повышением уровня зарплат для водителей и обслуживающего персонала.

Новые цены на пригородные маршруты установлены:

Юрковка - 40 грн

Чичеркозовка — 40 грн

Стецовка - 50 грн

Из-за низкого пассажиропотока частично сократят дневные рейсы во вторник и четверг на маршруте в Чичиркозовку. Автобус в 11:35 будет курсировать только от остановки "Новая Почта" до ЮТЕЦ.

Кроме того, стоимость проезда на городских маршрутах состаляет 20 грн. Также отменен рейс в 15:55 по маршруту ул. Юбилейная - через больницу - магазин "Радуга"».

Удорожание проезда в Черкасской области объясняют экономическими причинами и необходимостью обеспечить стабильную работу общественного транспорта.

Кроме того, в городе Черкассы также сообщали о повышении цен на проезд.

Согласно документу, цена поездки будет зависеть от способа оплаты. При использовании банковской карты, смартфона с NFC или другого электронного средства, пассажиры будут платить 16 гривен. Если расчет будет производиться наличными, тариф составит 20 гривен.

В городской администрации объясняют, что основная цель изменений – поощрить безналичные платежи в транспорте.

Представители власти подчеркивают, что электронная оплата позволяет более точно фиксировать количество пассажиров и контролировать финансовые операции перевозчиков. Это упрощает учет поступлений и гарантирует своевременное внесение сборов в местный и государственный бюджет.

Источник

Последние новости Украины:

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Черкассах: что известно об изменениях.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области: кому срочно нужно написать заявление в Пенсионный фонд.