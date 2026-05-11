Подорожание проезда в Черкасской области затронуло пригородные маршруты в Багачевской общине.
Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.
Повышение тарифов связано с ростом цен на топливо, запчасти и повышением уровня зарплат для водителей и обслуживающего персонала.
Новые цены на пригородные маршруты установлены:
- Юрковка - 40 грн
- Чичеркозовка — 40 грн
- Стецовка - 50 грн
Из-за низкого пассажиропотока частично сократят дневные рейсы во вторник и четверг на маршруте в Чичиркозовку. Автобус в 11:35 будет курсировать только от остановки "Новая Почта" до ЮТЕЦ.
Кроме того, стоимость проезда на городских маршрутах состаляет 20 грн. Также отменен рейс в 15:55 по маршруту ул. Юбилейная - через больницу - магазин "Радуга"».
Удорожание проезда в Черкасской области объясняют экономическими причинами и необходимостью обеспечить стабильную работу общественного транспорта.
Кроме того, в городе Черкассы также сообщали о повышении цен на проезд.
Согласно документу, цена поездки будет зависеть от способа оплаты. При использовании банковской карты, смартфона с NFC или другого электронного средства, пассажиры будут платить 16 гривен. Если расчет будет производиться наличными, тариф составит 20 гривен.
В городской администрации объясняют, что основная цель изменений – поощрить безналичные платежи в транспорте.
Представители власти подчеркивают, что электронная оплата позволяет более точно фиксировать количество пассажиров и контролировать финансовые операции перевозчиков. Это упрощает учет поступлений и гарантирует своевременное внесение сборов в местный и государственный бюджет.
