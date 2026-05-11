Подорожчання проїзду в Черкаській області торкнулося приміських маршрутів у Багачевській громаді, передає Politeka.net.

Про це повідомила пресслужба місцевої адміністрації.

Підвищення тарифів пов’язане зі зростанням цін на пальне, запчастини та підвищенням рівня зарплат для водіїв і обслуговуючого персоналу.

Нові ціни на приміські маршрути встановлено наступні:

Юрківка — 40 грн

Чичиркозівка — 40 грн

Стецівка — 50 грн

Через низький пасажиропотік частково скоротять денні рейси у вівторок і четвер на маршруті до Чичиркозівки. Автобус о 11:35 курсуватиме лише від зупинки «Нова Пошта» до ЮТЕЦ.

Крім того, вартість проїзду на міських маршрутах становить 20 грн. Також скасовано рейс о 15:55 за маршрутом «вул. Ювілейна — через лікарню — магазин "Райдуга"».

Подорожчання проїзду в Черкаській області пояснюють економічними причинами та необхідністю забезпечити стабільну роботу громадського транспорту в громаді.

Крім того, в місті Черкаси також повідомляли про підняття цін на проїзд.

Згідно з документом, ціна поїздки залежатиме від способу оплати. При використанні банківської картки, смартфона з NFC або іншого електронного засобу пасажири сплачуватимуть 16 гривень. Якщо розрахунок здійснюватиметься готівкою, тариф складе 20 гривень.

У міській адміністрації пояснюють, що основна мета змін — заохотити безготівкові платежі в транспорті.

Представники влади підкреслюють, що електронна оплата дозволяє точніше фіксувати кількість пасажирів і контролювати фінансові операції перевізників. Це спрощує облік надходжень та гарантує своєчасне внесення зборів до місцевого та державного бюджетів.

