Завершение отопительного сезона в Черниговской области в 2026 году будет проходить по тем же принципам, что и в прошлом году, сообщает Politeka.net.

Согласно правительственному постановлению №1267, отопительный период формально длится с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года. Впрочем, это не значит, что подачу тепла обязательно прекратят именно в эту дату.

Каждое общество самостоятельно определяет сроки завершения сезона, учитывая местные обстоятельства. Решения принимаются с учетом погодных условий, технического состояния теплосетей и потребностей населения. Поэтому в одних населенных пунктах отопление могут выключить раньше из-за потепления, а в других – оставить дольше из-за прохлады или особенностей инфраструктуры.

Вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что четко определенной даты завершения отопительного сезона нет — ключевым фактором является фактическая температура воздуха.

Согласно постановлению №830, основанием для постепенного отключения тепла является стабильное повышение среднесуточной температуры свыше +8 °C в течение трех дней. Именно этот показатель служит основным ориентиром местных властей.

В целом отопительный сезон в Черниговской области обычно завершается в конце марта или первой половине апреля, однако конкретные сроки могут различаться в зависимости от громады.

С 1 апреля теплоснабжающие предприятия постепенно переходят в летний режим работы. В домах со счетчиками оплата за тепло в этот период, как правило, минимальна или отсутствует – оплачиваются только фактически использованные остатки тепловой энергии.

В городах, где система работает стабильно и погодные условия позволяют, отопление могут отключиться раньше. В то же время, в общинах с риском похолодания или техническими ограничениями теплоснабжения могут продлиться до более благоприятного периода.

