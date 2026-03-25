Завершення опалювального сезону в Чернігівській області у 2026 році проходитиме за тими ж принципами, що й торік, повідомляє Politeka.net.

Згідно з урядовою постановою №1267, опалювальний період формально триває з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року. Втім, це не означає, що подачу тепла обов’язково припинять саме в цю дату.

Кожна громада самостійно визначає строки завершення сезону, враховуючи місцеві обставини. Рішення ухвалюють з огляду на погодні умови, технічний стан тепломереж та потреби населення. Тому в одних населених пунктах опалення можуть вимкнути раніше через потепління, а в інших — залишити довше через прохолоду або особливості інфраструктури.

Віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що чітко визначеної дати завершення опалювального сезону немає — ключовим чинником є фактична температура повітря.

Відповідно до постанови №830, підставою для поступового відключення тепла є стабільне підвищення середньодобової температури понад +8 °C упродовж трьох днів поспіль. Саме цей показник слугує основним орієнтиром для місцевої влади.

Загалом опалювальний сезон в Чернігівській області зазвичай завершується наприкінці березня або в першій половині квітня, однак конкретні терміни можуть різнитися залежно від громади.

Із 1 квітня теплопостачальні підприємства поступово переходять на літній режим роботи. У будинках із лічильниками оплата за тепло в цей період, як правило, мінімальна або відсутня — сплачуються лише фактично використані залишки теплової енергії.

У містах, де система працює стабільно і погодні умови дозволяють, опалення можуть вимкнути раніше. Водночас у громадах із ризиком похолодання або технічними обмеженнями теплопостачання можуть продовжити до більш сприятливого періоду.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: як саме було змінено розцінки.

Також Politeka повідомляла, Завершення опалювального сезону у Чернігівській області: коли похолоднішають батареї у 2026 році.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: які ціни тепер будуть діяти.