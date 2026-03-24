Прогноз погоды с 25 марта по 3 апреля в Харькове обещает горожанам постепенное потепление и преимущественно сухую, хотя и пасмурную атмосферу на улице, сообщает Politeka.

Подробный прогноз погоды с 25 марта по 3 апреля в Харькове предоставили метеорологи на сайте sinoptik.ua.

25 марта доставит жителям города приятное весеннее тепло. Ночью температура воздуха будет составлять +4°C, однако уже днем ​​столбики термометров поднимутся до отметки +12°C.

Несмотря на то, что на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками, к вечеру они рассеются, а осадков не ожидается.

26 марта порадует еще более высокими показателями: днем ​​воздух прогреется до +14°C, а ночью ожидается около +5°C. Утренняя облачность быстро исчезнет.

Прогноз погоды с 25 марта по 3 апреля в Харькове предупреждает о возвращении сплошной облачности 27 марта. В этот день солнце вряд ли появится из-за облаков, однако температура остается комфортной: от +7°C ночью до +13°C в дневные часы.

Выходные дни также пройдут под пасмурным небом. 28 марта и 29 марта дневной максимум зафиксируется на уровне +14°C, а ночные показатели будут колебаться от +6 до +7°C.

Новая рабочая неделя начнется с небольшого понижения температурного фона. 30 марта облачно с температурой +11°C днем ​​и +6°C ночью. Давление в этот день несколько снизится до 739-743 миллиметров.

В последний день месяца, 31 марта, воздух прогреется до +12°C, а небо будет традиционно покрыто плотной облачностью. В этот день будет идти дождь.

1 апреля принесет дневную температуру +11°C, а влажность воздуха в вечерние часы достигнет 97 процентов. При этом западный ветер усилится до 4,7 метра в секунду.

2 и 3 апреля в городе на протяжении всего дня небо будет плотно укрыто облаками, однако дождь синоптики не прогнозируют. Температурный режим в эти дни будет стабильным: ночью ожидается от +4°C до +5°C, а днем ​​столбики термометров покажут +11°C.

