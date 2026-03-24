Прогноз погоди з 25 березня по 3 квітня у Харкові обіцяє містянам поступове потепління та переважно суху, хоча й похмуру атмосферу на вулиці, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди з 25 березня по 3 квітня у Харкові надали метеорологи на сайті sinoptik.ua.

25 березня принесе жителям міста приємне весняне тепло. Вночі температура повітря становитиме +4°C, проте вже вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки +12°C.

Незважаючи на те, що протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, до вечора вони розсіються, а опадів не передбачається.

26 березня порадує ще вищими показниками: вдень повітря прогріється до +14°C, а вночі очікується близько +5°C. Ранкова хмарність швидко зникне.

Прогноз погоди з 25 березня по 3 квітня у Харкові попереджає про повернення суцільної хмарності 27 березня. У цей день сонце навряд чи з’явиться з-за хмар, проте температура залишиться комфортною: від +7°C вночі до +13°C у денні години.

Вихідні дні також пройдуть під похмурим небом. 28 березня та 29 березня денний максимум зафіксується на рівні +14°C, а нічні показники коливатимуться від +6°C до +7°C.

Новий робочий тиждень розпочнеться з невеликого зниження температурного фону. 30 березня буде хмарно з температурою +11°C вдень та +6°C вночі. Тиск у цей день дещо знизиться до 739 – 743 міліметрів.

В останній день місяця, 31 березня, повітря прогріється до +12°C, а небо традиційно залишатиметься вкритим щільною хмарністю. В цей день йтиме дощ.

1 квітня принесе денну температуру +11°C, а вологість повітря у вечірні години сягне 97 відсотків. При цьому західний вітер посилиться до 4.7 метра на секунду.

2 та 3 квітня у місті протягом усього дня небо буде щільно вкрите хмарами, проте дощу синоптики не прогнозують. Температурний режим у ці дні залишатиметься стабільним: вночі очікується від +4°C до +5°C, а вдень стовпчики термометрів покажуть +11°C.

