Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове стали частью гуманитарной программы, которую реализуют благотворительные организации.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове начали распределять благотворители организации «Содействие» в рамках гуманитарной инициативы, направленной на поддержку пострадавших от войны семей, сообщает Politeka.

Информацию о запуске программы обнародовали на странице организации Facebook.

В команде отметили, что проект по выдаче бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове реализуется совместно с Ukraine Children's Action Project.

Его главная цель состоит в том, чтобы поддержать семьи с детьми, проживающими в сложных условиях, особенно в период холодов.

Волонтеры обращают внимание на то, что многие домохозяйства в прифронтовых общинах сталкиваются с серьезными трудностями в повседневной жизни.

Именно поэтому бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове стали частью более широкой гуманитарной программы, охватывающей несколько регионов востока Украины.

Инициатива распространяется на Харьковскую и Сумскую области, расположенные недалеко от линии фронта.

Жители этих территорий регулярно сталкиваются с последствиями боевых действий, включая перебои с электроэнергией, трудности с отоплением и ограниченный доступ к необходимым товарам.

В таких условиях даже базовые товары становятся важной поддержкой для многих семей. Именно поэтому волонтеры формируют наборы длительного хранения и готовят теплые пледы для людей, наиболее нуждающихся в помощи.

Программу данной поддержки «Содействие» реализуют при поддержке «Действий для детей Украины». В рамках этой инициативы гуманитарная помощь направлена ​​на сотни семей.

