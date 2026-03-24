Прогноз погоды с 25 марта по 3 апреля в Запорожье предупреждает о дежурстве дождливых периодов с непродолжительным потеплением, сообщает Politeka.

Подробный прогноз погоды с 25 марта по 3 апреля в Запорожье предоставили метеорологи на сайте sinoptik.ua.

Март начнется с густой облачности, которая будет господствовать над городом на протяжении всех суток. Температурный фон в этот день будет колебаться от +5°C утром до +11°C в дневные часы.

В течение всего дня ожидается мелкий дождь, который, по прогнозам специалистов, может значительно усилиться ближе к вечеру.

Однако уже 26 марта принесет жителям города кардинальные изменения, ведь прогноз погоды с 25 марта по 3 апреля в Запорожье обещает абсолютно чистое небо без облачка.

Столбики термометров в этот день быстро поднимутся до отметки +17°C, обеспечивая настоящее весеннее солнце. Но 27 марта облака снова закроют солнце. Температура днем ​​упадет до +12°C, а вероятность осадков снова вырастет.

Утром мелкий дождь во второй половине дня может стать интенсивнее, прежде чем окончательно прекратиться. Выходные будут меняющимися.

Если 28 марта ожидается до +15°C и прояснение только к вечеру, то воскресенье 29 марта начнется с ясного неба, которое к обеду сменится облачностью при температуре около +16°C.

Ночью на 30 марта возможен мелкий дождь, который стихнет только к утру, оставляя после себя пасмурную атмосферу на весь день при температуре +13°C.

Последний день месяца пройдет с облачностью, но с температурой +12°C и влажностью 100 процентов в утренние часы.

1 апреля в городе сохранится облачная атмосфера с температурой до +11°C, а порывы ветра достигнут своего максимума 5.9 метра в секунду.

2 и 3 апреля тоже не принесет солнечных лучей. Небо будет затянуто облаками до самого вечера при дневной температуре около +10°C.

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области: как изменили цены.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кто из украинцев может ее получить.

Как сообщала Politeka, Завершение отопительного сезона в Запорожье: что известно об отключении батарей.