Графики отключения света в Запорожье вводятся из-за плановых и профилактических работ, которые будут проводить в пределах города, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили в «Запоріжжяобленерго».
Появились графики отключения света в Запорожье на 25 марта. Они необходимы для выполнения ремонтных работ, которые будут способствовать повышению надежности электроснабжения и помогут предотвратить возможные аварии в будущем.
С 09:00 до 16:00 вводят дополнительные отключения электричества, однако они охватят только переулок Ювилейный — 23б.
Кроме этого, свет исчезнет из-за планового ремонта электрооборудования с 09:00 до 17:00 часов. Обесточивание касается следующих улиц и переулков:
- Архитектурна — 70, 72
- Брюлова — 5, 5 (п.1-5)
- Виктора Духовченка — 42-64, 67-89
- Героив 55 Брыгады — 33-37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 55, 76/2, 78-82, 82а, 84, 84а, 86, 88, 90, 90а, 96-106
- Гончара — 54-62
- Грузынська — 1, 2, 4, 5, 6
- Днистровська — 4, 19, 21, 23, 25, 28-36, 38
- Евгена Адамцевыча — 196-224, 243-275
- Европейська — 48
- Запоризькых вогнеборцив — 1-9
- Зразкова — 123-152
- Иванова — 87
- Игоря Сикорського — 218-232
- Исторычна — 29, 31, 33
- Керченська — 49, 51-57, 52-56, 59, 60, 62
- Кинцева — 5, 9-27, 12-46, 31-39, 41а, 43
- Коса — 42, 44
- Кругова — 146, 148, 150, 152, 154, 154а, 177
- Культурна — 180, 182-194, 194б, 196-214, 203, 205, 207, 209, 211-217
- Курортна — 48, 50-103
- Леонида Каденюка — 201-207, 209, 206-210, 212
- Мальовнича — 47-106
- Мыхайла Залевського — 2
- Оборонна — 62, 64, 70, 72, 83, 85, 87, 89-93, 90, 95-111
- Олимпийська — 9, 14, 16
- Оптымистычна — 32, 34
- Очакивська — 2, 4, 5, 8, 10а, 19-57, 76, 193, 234, 240, 241
- Павла Глазового — 14
- Павла Чижевського — 2-6, 8, 10, 12
- Павлоградська — 1, 3-10, 12, 30
- Святоволодымыривська — 175, 177-201, 182-236
- Степова — 207-217, 219, 226-232, 232а
- Учытельська — 91-105, 94-110
- Чаривна — 16, 22, 24, 26, 26а, 26б, 28
- Чудова — 131-180
- Яблучна — 5-10, 12
- пр. Моторобудивныкив — 25-33, 70, 72, 74, 76, 76б, 78
- пров. Видкрытый — 1-13, 2-8
- пров. Гарматный — 1-6
- пров. Кедровый — 1-27, 2-20
- пров. Полковый — 1-15, 2-16.
