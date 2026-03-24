Появились дополнительные и плановые графики отключения света в Запорожской области на 25 марта.

Графики отключения света в Запорожье вводятся из-за плановых и профилактических работ, которые будут проводить в пределах города, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в «Запоріжжяобленерго».

Появились графики отключения света в Запорожье на 25 марта. Они необходимы для выполнения ремонтных работ, которые будут способствовать повышению надежности электроснабжения и помогут предотвратить возможные аварии в будущем.

С 09:00 до 16:00 вводят дополнительные отключения электричества, однако они охватят только переулок Ювилейный — 23б.

Кроме этого, свет исчезнет из-за планового ремонта электрооборудования с 09:00 до 17:00 часов. Обесточивание касается следующих улиц и переулков:

Архитектурна — 70, 72

Брюлова — 5, 5 (п.1-5)

Виктора Духовченка — 42-64, 67-89

Героив 55 Брыгады — 33-37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 55, 76/2, 78-82, 82а, 84, 84а, 86, 88, 90, 90а, 96-106

Гончара — 54-62

Грузынська — 1, 2, 4, 5, 6

Днистровська — 4, 19, 21, 23, 25, 28-36, 38

Евгена Адамцевыча — 196-224, 243-275

Европейська — 48

Запоризькых вогнеборцив — 1-9

Зразкова — 123-152

Иванова — 87

Игоря Сикорського — 218-232

Исторычна — 29, 31, 33

Керченська — 49, 51-57, 52-56, 59, 60, 62

Кинцева — 5, 9-27, 12-46, 31-39, 41а, 43

Коса — 42, 44

Кругова — 146, 148, 150, 152, 154, 154а, 177

Культурна — 180, 182-194, 194б, 196-214, 203, 205, 207, 209, 211-217

Курортна — 48, 50-103

Леонида Каденюка — 201-207, 209, 206-210, 212

Мальовнича — 47-106

Мыхайла Залевського — 2

Оборонна — 62, 64, 70, 72, 83, 85, 87, 89-93, 90, 95-111

Олимпийська — 9, 14, 16

Оптымистычна — 32, 34

Очакивська — 2, 4, 5, 8, 10а, 19-57, 76, 193, 234, 240, 241

Павла Глазового — 14

Павла Чижевського — 2-6, 8, 10, 12

Павлоградська — 1, 3-10, 12, 30

Святоволодымыривська — 175, 177-201, 182-236

Степова — 207-217, 219, 226-232, 232а

Учытельська — 91-105, 94-110

Чаривна — 16, 22, 24, 26, 26а, 26б, 28

Чудова — 131-180

Яблучна — 5-10, 12

пр. Моторобудивныкив — 25-33, 70, 72, 74, 76, 76б, 78

пров. Видкрытый — 1-13, 2-8

пров. Гарматный — 1-6

пров. Кедровый — 1-27, 2-20

пров. Полковый — 1-15, 2-16.

