Прогноз погоди з 25 березня по 3 квітня у Запоріжжі попереджає про чергування дощових періодів із нетривалим потеплінням, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди з 25 березня по 3 квітня у Запоріжжі надали метеорологи на сайті sinoptik.ua.

березня розпочнеться з густої хмарності, яка пануватиме над містом протягом усієї доби. Температурний фон у цей день коливатиметься від +5°C вранці до +11°C у денні години.

Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який за прогнозами фахівців може значно посилитися ближче до вечора.

Проте вже 26 березня принесе жителям міста кардинальні зміни, адже прогноз погоди з 25 березня по 3 квітня у Запоріжжі обіцяє абсолютно чисте небо без жодної хмаринки.

Стовпчики термометрів у цей день стрімко піднімуться до позначки +17°C, забезпечуючи справжнє весняне сонце. Але 27 березня хмари знову закриють сонце. Температура вдень впаде до +12°C, а ймовірність опадів знову зросте.

Ранковий дрібний дощ у другій половині дня може стати інтенсивнішим, перш ніж остаточно припинитися. Вихідні будуь мінливими.

Якщо 28 березня очікується до +15°C та прояснення лише під вечір, то неділя 29 березня розпочнеться з ясного неба, яке вже до обіду зміниться хмарністю при температурі близько +16°C.

Вночі на 30 березня можливий дрібний дощ, який стихне лише на ранок, залишаючи після себе похмуру атмосферу на весь день при температурі +13°C.

Останній день місяця пройде з хмарністю, але з температурою +12°C та вологістю у 100 відсотків у ранкові години.

1 квітня у місті збережеться хмарна атмосфера з температурою до +11°C, а пориви вітру досягнуть свого максимуму в 5.9 метра на секунду.

2 та 3 квітня також не принесе сонячних променів. Небо буде затягнуте хмарами до самого вечора при денній температурі близько +10°C.

