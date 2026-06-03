Доплаты для пенсионеров в Винницкой области могут составлять около 1297 гривен за каждого иждивенца.

Доплаты для пенсионеров в Винницкой области могут оформить бывшие военнослужащие, не работающие после завершения службы и содержащие нетрудоспособных родственников, передает издание Politeka.net.

Такая финансовая поддержка предоставляется в виде ежемесячной прибавки к основной пенсии.

Программа распространяется на людей рядового, сержантского и офицерского состава. В то же время, лица, проходившие срочную службу, под действие соответствующих норм не подпадают.

В Пенсионном фонде Украины объясняют, что дополнительные выплаты могут назначаться как получателям пенсии за выслугу лет, так и людям, получающим обеспечение из-за потери трудоспособности.

Одним из главных условий остается наличие на иждивении близких, которые не способны самостоятельно себя обеспечивать. Речь идет о родителях пожилого возраста, лицах с инвалидностью, нетрудоспособных супругах, а также других членах семьи, определенных законодательством.

Размер надбавки привязан к прожиточному минимуму для граждан, потерявших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 грн.

Таким образом, доплаты для пенсионеров в Винницкой области могут составлять около 1297 гривен за каждого иждивенца. Если таких людей несколько, то общая сумма поддержки соответственно увеличивается.

Специалисты отмечают, что средства не начисляются автоматически. Для оформления необходимо подать заявление и документы, подтверждающие право на получение пособия.

Обращение принимается в сервисных центрах Пенсионного фонда. Кроме того, воспользоваться услугой можно дистанционно через электронный кабинет, добавив необходимые справки и персональные данные.

Эксперты отмечают, что такая форма поддержки остается важным источником дополнительных поступлений для семей, где основная финансовая нагрузка возлагается на пенсионное обеспечение бывших военных.

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