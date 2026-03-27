Главное управление Пенсионного фонда Украины предупреждает, что потеря пенсии для жителей Донецкой области возможна, если не подтвердить отсутствие получения выплат от органов пенсионного обеспечения российской федерации, сообщает Politeka.net.

Ежемесячные пенсии продолжают начисляться, однако это временный режим, который действует до 1 апреля 2026 года. Постановление Кабинета Министров №126 от 3 февраля 2026 года предусматривает, что пенсионеры, прошедшие в 2025 году идентификацию, должны сообщить Пенсионному фонду об отсутствии выплат из РФ, чтобы сохранить регулярное получение средств.

Подтвердить информацию можно несколькими способами:

Дистанционно через личный кабинет на портале Пенсионного фонда, в разделе «Дистанционное информирование», отметив строку «Не получаю пенсию в другом государстве, в частности от органов пенсионного обеспечения российской федерации». Во время видеосвязи — ответить на вопросы специалиста о наличии или отсутствии выплат; ответ будет зафиксирован в решении об установлении или неустановке личности. В сервисном центре Пенсионного фонда — при подаче заявления на назначение, перерасчет или продление пенсии проставить отметку об отсутствии выплат от РФ.

Специалисты отмечают, что своевременное уведомление позволяет избежать риска потери пенсии для жителей Донецкой области с 1 апреля. До конца года всем пенсионерам необходимо пройти очередную физическую идентификацию, чтобы обеспечить непрерывное получение средств.

Жителям советуют регулярно проверять сообщения и показатели личных кабинетов, чтобы обновлять данные вовремя и избежать перерывов в выплатах.

Последние новости Украины:

