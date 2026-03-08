Потеря пенсии для жителей Донецкой области возможна по требованию, которое ввел Пенсионный фонд Украины, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте ПФУ.

Внутри перемещенные лица должны до 1 апреля 2026 проинформировать Пенсионный фонд Украины о том, что не получают пенсионных или страховых выплат от российской федерации. Если такое подтверждение не будет предоставлено, начисления пенсии могут быть прекращены.

В ведомстве пояснили, что жители Донецкой области, которые прошли физическую идентификацию в период с 1 января 2025 года по 1 февраля 2026 года, но не подали заявление об отсутствии выплат из России, будут получать средства только временно — не дольше 1 апреля 2026 года. После этой даты финансирование может быть приостановлено, если необходимая информация не будет предоставлена.

Прежде всего, новое требование касается лиц, проживающих на временно оккупированных территориях, а также тех, кто выехал оттуда на подконтрольную Украине территорию или находится за границей. Таким образом, государство осуществляет проверку, чтобы избежать случаев двойного получения социальных выплат.

Подтверждение можно несколькими способами: через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда, во время видеоидентификации с представителем учреждения или отправив заявление по почте в территориальный орган ПФУ. Кроме того, информацию можно указать при оформлении, возобновлении или продлении пенсии. К заявлению обязательно прилагается документ, подтверждающий, что лицо находится в живых.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что прохождение этой процедуры обязательно. В случае невыполнения выплаты могут быть полностью прекращены, даже если человек имеет законное право на пенсию.

