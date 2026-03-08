Потеря пенсии для жителей Донецкой области возможна по требованию, которое ввел Пенсионный фонд Украины, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте ПФУ.

Внутри перемещенные лица должны до 1 апреля 2026 проинформировать Пенсионный фонд Украины о том, что не получают пенсионных или страховых выплат от российской федерации. Если такое подтверждение не будет предоставлено, начисления пенсии могут быть прекращены.

В ведомстве пояснили, что жители Донецкой области, которые прошли физическую идентификацию в период с 1 января 2025 года по 1 февраля 2026 года, но не подали заявление об отсутствии выплат из России, будут получать средства только временно — не дольше 1 апреля 2026 года. После этой даты финансирование может быть приостановлено, если необходимая информация не будет предоставлена.

Прежде всего, новое требование касается лиц, проживающих на временно оккупированных территориях, а также тех, кто выехал оттуда на подконтрольную Украине территорию или находится за границей. Таким образом, государство осуществляет проверку, чтобы избежать случаев двойного получения социальных выплат.

выплаты, субсидия, почта

Подтверждение можно несколькими способами: через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда, во время видеоидентификации с представителем учреждения или отправив заявление по почте в территориальный орган ПФУ. Кроме того, информацию можно указать при оформлении, возобновлении или продлении пенсии. К заявлению обязательно прилагается документ, подтверждающий, что лицо находится в живых.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что прохождение этой процедуры обязательно. В случае невыполнения выплаты могут быть полностью прекращены, даже если человек имеет законное право на пенсию.

