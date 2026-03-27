Фахівці наголошують, що своєчасне повідомлення дозволяє уникнути ризику втрати пенсії для мешканців Донецької області з 1 квітня.

Головне управління Пенсійного фонду України попереджає, що втрата пенсії для мешканців Донецької області з 1 квітня можлива, якщо не підтвердити відсутність отримання виплат від органів пенсійного забезпечення російської федерації, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про це надає саме Головне управління Пенсійного фонду України на своєму сайті.

Наразі щомісячні пенсії продовжують нараховуватися, проте це тимчасовий режим, який діє до 1 квітня 2026 року. Постанова Кабінету Міністрів №126 від 3 лютого 2026 року передбачає, що пенсіонери, які у 2025 році пройшли ідентифікацію, повинні повідомити Пенсійний фонд про відсутність виплат з РФ, щоб зберегти регулярне отримання коштів.

Підтвердити інформацію можна кількома способами:

Дистанційно — через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду, у розділі «Дистанційне інформування», відмітивши рядок «Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема від органів пенсійного забезпечення російської федерації». Під час відеозв’язку — відповісти на запитання фахівця про наявність або відсутність виплат; відповідь буде зафіксована у рішенні про встановлення або невстановлення особи. У сервісному центрі Пенсійного фонду — при поданні заяви на призначення, перерахунок або продовження пенсії проставити позначку про відсутність виплат від РФ.

Фахівці наголошують, що своєчасне повідомлення дозволяє уникнути ризику втрати пенсії для мешканців Донецької області з 1 квітня. До кінця року всім пенсіонерам також необхідно пройти чергову фізичну ідентифікацію, щоб забезпечити безперервне отримання коштів.

Мешканцям радять регулярно перевіряти повідомлення та показники особистих кабінетів, щоб оновлювати дані вчасно та уникнути перерв у виплатах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: як скориговано нові ціни.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: що саме змінилося для пасажирів.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто має право на більше, ніж 6 тисяч гривень.