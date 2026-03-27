Новый график движения транспорта в Запорожье вступает в строй с 1 апреля, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте городского совета, новый график движения транспорта в Запорожье предусматривает, что автобус №94 ("ул. Б. Завады – Симферопольское шоссе") изменит конечную остановку.

Ранее маршрут завершался на Симферопольском шоссе, однако с 1 апреля автобус будет следовать дальше, в торговый центр "Эпицентр К".

Это позволит жителям 3-го Шевченковского микрорайона добираться в центр без пересадок. В обновленном маршруте предусмотрено, что пассажиры получат прямой доступ к важным точкам города, а также уменьшится потребность в дополнительных автобусах.

Такие изменения позволяют оптимизировать курсирование автобусов и повысить удобство ежедневных поездок горожан.

Городской совет подчеркнул, что новый график движения в Запорожье был разработан с учетом потребностей пассажиров и предварительных обращений граждан.

Еще одним важным аспектом является то, что детальное расписание автобусов №94 по обновленному маршруту будет доступно на сайте Запорожэлектротранса 31 марта после 23:00.

Благодаря этому, запорожцы смогут заранее планировать поездки и оценивать время в пути. Также городские власти подчеркнули, что изменения не коснутся тарифов и движение будет осуществляться в обычном режиме.

Учитывая все детали, нововведения позволят пассажирам быстрее добираться до важных локаций, уменьшая неудобства при пересадках.

Уже в ближайшее время жители города смогут оценить эффективность обновленного маршрута. Дополнительно все изменения и уточнения будут обнародованы на официальных ресурсах, что поможет избежать путаницы.

