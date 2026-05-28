Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области стали доступны благодаря масштабной продовольственной программе поддержки от Всемирной продовольственной программы ООН, сообщает Politeka.

Организация осуществляет системную раздачу бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области на определенных территориях посредством привлечения локальных благотворительных организаций.

Международные доноры разработали специальный набор питания, рассчитанный на 30 дней полноценного обеспечения потребностей одного человека.

Этот пакет полностью покрывает 60 процентов от установленной месячной нормы потребления калорий.

В состав гуманитарного набора включили муку, гречневую крупу, пшенную крупу, подсолнечное масло и макаронные изделия. Кроме того, граждане получают мясные консервы, бобовые консервы, овсяные хлопья, сахар и соль.

Следует подчеркнуть, что КПН предоставляет наборы с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области и в других регионах.

Если у граждан возникают какие-либо вопросы по раздаче продуктовых коробок, им предлагают обращаться непосредственно по телефону горячей линии действующего партнера.

В нашем регионе официальным партнером организации есть благотворительная организация АДРА. Связаться с представителями этого учреждения можно по телефону 0800 20 13 30.

Консультации предоставляются по определенному графику, в частности, с понедельника по четверг линия работает с 08:00 до 20:00. В пятницу обратиться за информацией можно с 08:00 до 14:00, а суббота является официальным выходным днем.

Джерело: ВПП ООН

