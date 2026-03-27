Новий графік руху транспорту в Запоріжжі передбачає зміни для популярного автобусного маршруту серед місцевих жителів.

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі вступає в дію з 1 квітня, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті міської ради, новий графік руху транспорту в Запоріжжі передбачає, що автобус №94 ("вул. Б. Завади – Сімферопольське шосе") змінить кінцеву зупинку.

Раніше маршрут завершувався на Сімферопольському шосе, проте з 1 квітня автобус прямуватиме далі, до торговельного центру "Епіцентр К".

Це дозволить жителям 3-го Шевченківського мікрорайону добиратися до центру без пересадок. В оновленому маршруті передбачено, що пасажири отримають прямий доступ до важливих точок міста, а також зменшиться потреба у додаткових автобусах.

Такі зміни дозволяють оптимізувати курсування автобусів та підвищити зручність для щоденних поїздок містян.

Міська рада підкреслила, що новий графік руху в Запоріжжі було розроблено з урахуванням потреб пасажирів і попередніх звернень громадян.

Ще одним важливим аспектом є те, що детальний розклад автобусів №94 за оновленим маршрутом буде доступний на сайті Запоріжелектротрансу 31 березня після 23:00.

Завдяки цьому запоріжці зможуть заздалегідь планувати поїздки та оцінювати час у дорозі. Також міська влада наголосила, що зміни не торкнуться тарифів і рух буде здійснюватися у звичайному режимі.

Враховуючи всі деталі, нововведення дозволять пасажирам швидше діставатися важливих локацій, зменшуючи незручності при пересадках.

Вже найближчим часом жителі міста зможуть оцінити ефективність оновленого маршруту. Додатково, всі зміни та уточнення будуть оприлюднені на офіційних ресурсах, що допоможе уникнути плутанини.

Останні новини України:

