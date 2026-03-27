С 1 апреля в Запорожье начинается очередной этап перерасчета пенсий для разных категорий граждан, пишет Politeka.net.
Об этом сообщают в ПФУ.
В Пенсионном фонде уже завершили все необходимые расчеты и готовы к обновлению выплат. В частности, в Запорожье повышение пенсий предусмотрено не для всех, а для отдельных групп пенсионеров.
Кто получит
Прежде всего, перерасчет коснется граждан, чьи выплаты зависят от обновленных показателей денежного довольствия. Речь идет о:
- военнослужащих
- работников силовых органов
- государственных служащих
- ученых
Для этих категорий предусмотрено плановое повышение в соответствии с действующим законодательством.
Доплаты по возрасту
Рост выплат также ожидает пожилых людей. Пенсионерам, которым исполнилось 70, 75 или 80 лет, и дальше будут начислять возрастные надбавки. В апреле их размер может возрасти из-за обновления социальных стандартов.
Другие категории
Отдельно перерасчет будет касаться:
- пенсий по инвалидности
- выплат в случае потери кормильца
Если такие пенсии зависят от прожиточного минимума, их размер автоматически изменится вместе с обновлением.
Работающие пенсионеры
Также пересчет будет проведен для пенсионеров, которые продолжают работать. Условием является наличие не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения или последнего перерасчета пенсии по состоянию на 1 марта 2026 года.
Ежегодно такие изменения охватывают более 600 тысяч человек. Всего в Украине сейчас работает около 2,8 миллиона пенсионеров, а средний размер их выплат составляет примерно 7,16 тысяч гривен.
В Пенсионном фонде отмечают, что все начисления производятся на основе актуальных данных о стаже и доходах, что обеспечивает точность и справедливость перерасчетов.
