С 1 апреля в Запорожье начинается очередной этап перерасчета пенсий для разных категорий граждан, пишет Politeka.net.

Об этом сообщают в ПФУ.

В Пенсионном фонде уже завершили все необходимые расчеты и готовы к обновлению выплат. В частности, в Запорожье повышение пенсий предусмотрено не для всех, а для отдельных групп пенсионеров.

Кто получит

Прежде всего, перерасчет коснется граждан, чьи выплаты зависят от обновленных показателей денежного довольствия. Речь идет о:

военнослужащих

работников силовых органов

государственных служащих

ученых

Для этих категорий предусмотрено плановое повышение в соответствии с действующим законодательством.

Доплаты по возрасту

Рост выплат также ожидает пожилых людей. Пенсионерам, которым исполнилось 70, 75 или 80 лет, и дальше будут начислять возрастные надбавки. В апреле их размер может возрасти из-за обновления социальных стандартов.

Другие категории

Отдельно перерасчет будет касаться:

пенсий по инвалидности

выплат в случае потери кормильца

Если такие пенсии зависят от прожиточного минимума, их размер автоматически изменится вместе с обновлением.

Работающие пенсионеры

Также пересчет будет проведен для пенсионеров, которые продолжают работать. Условием является наличие не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения или последнего перерасчета пенсии по состоянию на 1 марта 2026 года.

Ежегодно такие изменения охватывают более 600 тысяч человек. Всего в Украине сейчас работает около 2,8 миллиона пенсионеров, а средний размер их выплат составляет примерно 7,16 тысяч гривен.

В Пенсионном фонде отмечают, что все начисления производятся на основе актуальных данных о стаже и доходах, что обеспечивает точность и справедливость перерасчетов.

Последние новости Украины:

