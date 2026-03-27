Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области направлена ​​на оперативное реагирование в чрезвычайных ситуациях.

В Кировоградской области сегодня стартует денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров, которую предоставляет швейцарская организация HUMAN FRONT AID для уязвимых категорий населения, передает Politeka.net.

Об этом сообщила ОО "ВПО Украина".

Регистрация на экстренную выплату открывается 26 марта 2026 в 19:00 через гугл-форму. Заполнение анкеты не гарантирует автоматическое получение средств, а лишь дает возможность рассматривать комиссию фонда.

Право на участие имеют внутренне перемещенные лица, проживающие сейчас в Кировоградской области и городе Кропивницкий, и смогут прийти на встречу в офис организации.

Помощь предусмотрена для следующих категорий:

онкобольные, нуждающиеся в поддержке;

люди, нуждающиеся в безотлагательном лечении, оперативном вмешательстве или недавно были прооперированы;

лица с инвалидностью I–II группы, нуждающиеся в экстренной помощи;

дети с инвалидностью;

люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, нуждающиеся в постоянном лечении;

лежачие больные, для которых обязательно требуется подтверждение состояния (фото);

лица в возрасте 70 лет, которым необходима срочная поддержка.

Организация отмечает: те, кто уже получал выплаты от фонда в ХАБ «Единение», в общинах области или через ОО «ВПО Украина», не должны повторно заполнять анкету.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области направлена ​​на оперативное реагирование в чрезвычайных ситуациях и поддержку самых уязвимых категорий. Жителям советуют внимательно ознакомиться с критериями и соблюдать правила регистрации, чтобы не упустить шанс на получение помощи.

