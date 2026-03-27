У Кіровоградській області сьогодні стартує грошова допомога для ВПО та пенсіонерів, яку надає швейцарська організація HUMAN FRONT AID для вразливих категорій населення, передає Politeka.net.

Про це повідомила ГО "ВПО Україна".

Реєстрація на екстрену виплату відкривається 26 березня 2026 року о 19:00 через гугл-форму. Заповнення анкети не гарантує автоматичного отримання коштів, а лише дає можливість бути розглянутим комісією фонду.

Право на участь мають внутрішньо переміщені особи, які наразі проживають у Кіровоградській області та місті Кропивницький, і зможуть прийти на зустріч до офісу організації.

Допомога передбачена для таких категорій:

онкохворі, які потребують підтримки;

люди, що потребують невідкладного лікування, оперативного втручання або нещодавно були прооперовані;

особи з інвалідністю I–II групи, які потребують екстреної допомоги;

діти з інвалідністю;

люди з важкими хронічними захворюваннями, що потребують постійного лікування;

лежачі хворі, для яких обов’язково потрібне підтвердження стану (фото);

особи віком 70+ років, яким необхідна термінова підтримка.

Організація наголошує: ті, хто вже отримував виплати від фонду у ХАБі «Єднання», в громадах області або через ГО «ВПО Україна», не повинні повторно заповнювати анкету.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області спрямована на оперативне реагування у надзвичайних ситуаціях та підтримку найвразливіших категорій. Мешканцям радять уважно ознайомитися з критеріями та дотримуватися правил реєстрації, щоб не втратити шанс на отримання допомоги.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба в Кіровоградській області: з якими ще проблеми зіткнуться українці.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: як саме зросли ціни на базові товари.