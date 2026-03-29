Прогноз погоды на неделю с 30 марта по 5 апреля в Киеве сулит переменную облачность, местами с дождем, сообщает Politeka.

30 марта небо в столице будет облачным. Температура ночью составит +8°, ​​днем ​​поднимется до +15°, без осадков. Ветер будет слаб, до 2,7 м/с.

31 марта облачность сохранится, температура днем ​​прогреется до +15°, ночью опустится до +8°. Наши предки в этот день наблюдали за облаками.

1 апреля утренние часы будут пасмурными, однако днем ​​и вечером небо прояснится. Температура будет колебаться от +7° ночью до +14° днем. Ветер до 3,6 м/с, осадков не ожидается.

2 апреля в столице сохранится облачная атмосфера, температура днем ​​до +13°, ночью +7°, ветер 1,1–3,7 м/с. Вероятность осадков остается низкой до 30%.

3 апреля ожидается облачная погода в течение всего дня. Дневная температура составит +14°, ночная опустится до +6°. Ветер 2-4,8 м/с. Без осадков.

4 апреля облачность будет оставаться высокой. Днем возможен мелкий дождь, который закончится поближе к вечеру. Дневная температура составит +13°, ночная +6°. Ветер до 4,4 м/с, влажность 33-60%.

5 апреля прогноз погоды на неделю с 30 марта по 5 апреля в Киеве обещает облачное небо в течение всего дня. Дневная температура поднимется до +13°, ночная останется около +5–6°.

В целом данный период в столице будет отмечаться преимущественно облачной атмосферой с краткими прояснениями и небольшими дождями.

